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Şanlıurfa'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

27.02.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Mehmet A. yönetimindeki 47 AE 656 plakalı hafif ticari araç, Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolunun 15. kilometresinde İbrahim B. idaresindeki 54 KH 561 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerden İbrahim B, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Mehmet A, 112 Acil Sağlık ekibince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

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