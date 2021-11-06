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Şanlıurfa'da hastanenin yemekhanesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

06.11.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da hastanenin yemekhanesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Haliliye ek hizmet binasının yemekhanesinde çıkan yangında, 5 personel dumandan etkilendi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada hastanenin yemekhanesinde yemek yağı kalıntılarından dolayı küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.

Hastane personelinin müdahalesiyle yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydetti:

"Hastanenin yangın söndürme sistemi devreye girmiş, yangın alarmı aktif olmuştur. Yangına ilk müdahaleyi, hastanenin güvenlik, teknik servis, temizlik ve yemekhane personelleri yapmıştır. Soğutma çalışmaları İtfaiye tarafından yapılmıştır. Yemekhane hastanenin -2 katında olduğu için duman hastane üst katlarına kadar çıkmıştır. Yangından dolayı hasta nakli ve tahliye söz konusu olmamıştır. Yangın söndürme sırasında 3 güvenlik, 1 teknik servis ve 1 yemekhane personeli dumandan hafif etkilenmiştir. Dumandan etkilenen personeller tedbir amaçlı acil serviste gözetim altına alınmıştır."

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