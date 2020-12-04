Şanlıurfa'da Helenistik ve Roma dönemine ait 243 parça tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Helenistik ve Roma dönemine ait 243 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ellerinde tarihi objeler bulunan kişilerin bunları yüksek fiyattan satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bu kişilerin ilçe kırsalındaki bir evde olduklarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen 238 sikke, 4 yüzük ve 1 heykel ele geçirildi.

