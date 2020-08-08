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Şanlıurfa’da iki günde karantinadaki bin 506 ev kontrol edildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.08.2020 14:22 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirlerin alındığı ve sıkı şekilde takibinin yapıldığı Şanlıurfa’da, son iki günde karantina tedbiri uygulanan bin 506 hane kontrol edildi.Korona virüs pozitif vaka tespiti yapılarak, haklarında evde izolasyon tedbiri kararı alınan vatandaşları ikametlerinde kontrol eden denetim ekipleri, 6 Ağustos 2020 günü 1130, 7 Ağustos 2020 günü ise 376 adresi ziyaret etti.

Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirlerin alındığı ve sıkı şekilde takibinin yapıldığı Şanlıurfa’da, son iki günde karantina tedbiri uygulanan bin 506 hane kontrol edildi.
Korona virüs pozitif vaka tespiti yapılarak, haklarında evde izolasyon tedbiri kararı alınan vatandaşları ikametlerinde kontrol eden denetim ekipleri, 6 Ağustos 2020 günü 1130, 7 Ağustos 2020 günü ise 376 adresi ziyaret etti. Polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, ziyaret ettikleri hanelerde karantina tedbiri uygulanan vatandaşların ihtiyaçları olup olmadığını sorarak, dışarıya çıkmamalarını ve evlerine kimseyi kabul etmemelerini, sağlık sorunu yaşadıkları anda 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını hatırlattı.
Denetimlerde karantina kararını ihlal ederek ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilen 19 kişi evlerine çağrılarak, toplam 59 bin 850 TL para cezası uygulandı.

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