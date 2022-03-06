Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Viranşehir-Diyarbakır kara yolu Demirci Mahallesi yakınlarında 34 JB 9126 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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