Şanlıurfa'da incir üretimi "ilekleme" yöntemiyle artırılacak

YASİN DİKME- Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi, meyve ağaçlarında çiçek tozu taşınımını artıran "ilekleme" yöntemiyle Şanlıurfa'da incir üretimini ve verimini yükseltmeyi hedefliyor.

HRÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyeleri, uygulamalı eğitim yapılması amacıyla oluşturulan kapama bahçesinde incir ağaçlarının verimi artırmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ağaçların dişi ve erkek türlerinin belirlenmesinin ardından erkek ağaçtan alınan ilek meyveleri, tozlanma ve döllenmeyi artırması amacıyla bir file içerisinde dişi ağacın dallarına asıldı. Böylece ağaçta daha önce olgunlaşmayan ilk ürünlerin gelişimini tamamlaması sağlandı.

Yöntem sonrası alınan meyvelerde gerçekleştirilen analizlerde ise ürünlerin istenilen gramda ve şeker oranında olduğu belirlendi. Bölgede yaygınlaştırılması planlanan "ilekleme" yöntemiyle ürün kaybının önüne geçmek ve ürün kalitesinin artırılması hedefleniyor.

- Bölge incir üretimi için çok uygun

HRÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Erol Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin iklim ve toprak yapısının incir üretimi için uygun olmasına rağmen yıllık yaklaşık 100 ton incir üretiminin gerçekleştiğini belirtti.