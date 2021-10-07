Şanlıurfa'da iş yeri sahibinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da iş yeri sahibinin öldüğü silahlı kavgada gözaltına alınan 5 kişiden, kiracı olan baba ve oğlu tutuklandı.

Haliliye ilçesinin Ahmet Erseven mahallesinde fırının sahibi İsmail Ulusoy (50) ile kiracısı arasında çıkan silahlı kavgada, Ulusoy'un hayatını kaybetmesine ilişkin Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi ile daha sonra olaya karıştığı belirlenen 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan iş yerinin kiracısı baba M.O. ve oğlu B.O, tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Ahmet Erseven Mahallesi'nde dün, fırın sahibi ile kiracısı arasında iş yerinin tahliyesi konusunda çıkan silah kavgada fırın sahibi İsmail Ulusoy (50) hayatını kaybetmiş, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

