YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da işçiler arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçiler arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

21.09.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da işçiler arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçiler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kepçeyle karaya çıkardı! Oltasına nesli tükenme tehlikesi altındaki balık takıldıKepçeyle karaya çıkardı! Oltasına nesli tükenme tehlikesi altındaki balık takıldı
Damadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırıp unla yıkadılarDamadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırıp unla yıkadılar
Harran Üniversitesinde "yoğunlaştırılmış güneş kolektörü" geliştirildiHarran Üniversitesinde "yoğunlaştırılmış güneş kolektörü" geliştirildi
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 22 Eylül Çarşamba

İmsak
04:45
Sabah
06:06
Öğle
12:23
İkindi
15:49
Akşam
18:30
Yatsı
19:45

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Çarşamba

Alpan Eczanesi
Haliliye
Direkli Eczanesi
Haliliye
Mutlu Eczanesi
Haliliye
Gönül Şifa Eczanesi
Eyyubiye
Forum Eczanesi
Karakopru
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Akbaş Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.