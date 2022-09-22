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Şanlıurfa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

22.09.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Siverek ilçesinde trafolardan kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçenin kırsal bölgelerindeki bazı çiftçilere ait trafolardan kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

JASAT'ın bölgedeki teknik ve fiziki çalışmalarının ardından tespit edilen İ.B, B.B. ve V.Y. Batman'da yakalanarak ilçeye getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek jandarma

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