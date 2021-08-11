Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle güvenlik güçleri, kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 2 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapılırken şüphelilerin yanında 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

