YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da kadınlardan koronavirüse karşı maske üretimine destek

Şanlıurfa'da kadınlardan koronavirüse karşı maske üretimine destek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.03.2020 16:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da kadınlardan koronavirüse karşı maske üretimine destek

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bir grup gönüllü kadın, sağlık çalışanlarının ihtiyaç halinde kullanması amacıyla maske üretimine başladı.

Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Kenan Aktaş öncülüğünde, Kaymakamlık koordinesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde kurulan atölyede, gönüllülerden oluşan ekip, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler kapsamında olası maske ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma gerçekleştiriyor.

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADEM merkezleri olarak sağlık çalışanları için maske üretimine destek verdiklerini söyledi.

Maske üretiminde emeği geçenlere teşekkür eden Koç, "Sayın Kaymakamımızın talimatlarıyla bizler de maske üretimine destek veriyoruz. Vakfımızın 4 ADEM merkezinde maske yapımına destek sağladık. Günlük ortalama bin ile 2 bin arası maske üretip katkı sunacağız. Bu koronavirüsü ülkemizden inşallah el birliğiyle defedeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Üretime katılan kadınlar da sağlık personeline ellerinden gelen desteği vermek için gayret gösterdiklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs maske Sağlık Suruç Şanlıurfa

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Kozan Belediyesine barınak cezası

Kozan Belediyesine barınak cezası

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü

Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:36
İkindi
16:05
Akşam
18:48
Yatsı
20:03

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Cadde Eczanesi
Merkez
Çelikbey Eczanesi
Merkez
Duran Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Şenevler Eczanesi
Merkez
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Çanakkale şehidinin ismi Siverek’te yaşatılacak

Çanakkale şehidinin ismi Siverek’te yaşatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.