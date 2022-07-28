Şanlıurfa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.Y'nin kullandığı 34 ZT 3571 plakalı kamyonet Ahmet Yesevi Mahallesi'nde İ.A. idaresindeki 31 U 6677 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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