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Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kişi öldü

17.04.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kişi öldü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'de yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Salih Gök'e (58) kamyon çarptı.

Kazada ağır yaralanan Gök, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Gök, kurtarılamadı.

Kamyonun şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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