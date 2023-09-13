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Şanlıurfa'da kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu

13.09.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valiliği, 4 gün önce kaybolduğu ihbar edilen çocuğun, sulama kanalında cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 08.09.2023 tarihinde kayıp olarak araması başlatılan M.E. (9) isimli çocuğun, incelenen kamera kayıtlarında aynı yaş grubundan 4 çocukla beraber görüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10.09.2023 tarihinde Haliliye ilçesi Çekçek Kırsal Mahallesi'nde sulama kanalında kimliği belirsiz erkek çocuğa ait cansız bedenin bulunduğu ihbarı gelmiş ve bu cansız bedenin M.E’ye ait olabileceği ekiplerimizce değerlendirilmiştir. Olay günü kayıp çocukla birlikte olduğu tespit edilen R.A. (12), S.İ. (12), R.E. (11) ve V.A. (11) ile yapılan görüşmede, M.E. isimli çocuğun dengesini kaybederek sulama kanalına düştüğü bilgisi alınmıştır. Sulama kanalında bulunan cansız bedenin kimliği ailesi tarafından teşhis edilerek kayıp çocuğa ait olduğu doğrulanmıştır. Olay ile ilgili soruşturma, hassasiyetle sürdürülmektedir."

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Şanlıurfa Sulama kanalı valilik

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