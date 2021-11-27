Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 34'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. ve H.İ'nin belirli gecelerde yiyecek temini için evlerine geldiklerini belirledi.

Ekiplerce adreslere düzenlenen operasyonda 34'er yıl kesinleşmiş hapis cezası olan iki hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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