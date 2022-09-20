Şanlıurfa'da kundaklanan 4 evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 ev kundaklandı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Ohali Mahallesi'ndeki 4 ev kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye yönlendirilen itfaiye ekipleri evlerdeki yangını söndürdü.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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