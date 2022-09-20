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Şanlıurfa'da kundaklanan 4 evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

20.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kundaklanan 4 evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 ev kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Ohali Mahallesi'ndeki 4 ev kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye yönlendirilen itfaiye ekipleri evlerdeki yangını söndürdü.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa Akçakale kundaklama İtfaiye

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