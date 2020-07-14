Şanlıurfa’da meclis oturumları başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe alınan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis oturumları başladı.

Temmuz ayı ikinci oturumu ile devam eden meclis toplantısında bugün, 2019 yılı faaliyet raporunu çıkararak, yapılmış ve yapılacak olan projeler görüşüldü. Sosyal mesafe gözetilerek ve maske kullanılarak gerçekleşen oturumda Büyükşehir Belediyesinin yapılan ve yapımı devam eden projeler değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleşen Temmuz ayı ikinci oturumunda, belirlenen gündem maddeleri görüşüldü. Meclis sonrasında açıklama yapan Kaytan, “Yaklaşık 4 aydır Büyükşehir Meclisimiz pandemi süreci dolayısıyla çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. Daha önce iki olağan üstü toplantımızı gerçekleştirmiştik. İlimiz için, belediyemiz için önem arz eden konularda ciddi kararlar aldık. Temmuz ayının ilk oturumunu Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında gerçekleştirmiştik. Bugün ikinci oturumumuzda 2020 Nisan ayında karar altına alınması gereken komisyonlarımızla ilgili ve yeni kurulan komisyonların üye seçimini gerçekleştirdik ve alınmış olan kararlarımızın öncelikle meclisimize, Şanlıurfa’mıza ve Ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

