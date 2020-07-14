YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da meclis oturumları başladı

Şanlıurfa’da meclis oturumları başladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.07.2020 18:27 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe alınan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis oturumları başladı.Temmuz ayı ikinci oturumu ile devam eden meclis toplantısında bugün, 2019 yılı faaliyet raporunu çıkararak, yapılmış ve yapılacak olan projeler görüşüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe alınan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis oturumları başladı.
Temmuz ayı ikinci oturumu ile devam eden meclis toplantısında bugün, 2019 yılı faaliyet raporunu çıkararak, yapılmış ve yapılacak olan projeler görüşüldü. Sosyal mesafe gözetilerek ve maske kullanılarak gerçekleşen oturumda Büyükşehir Belediyesinin yapılan ve yapımı devam eden projeler değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleşen Temmuz ayı ikinci oturumunda, belirlenen gündem maddeleri görüşüldü. Meclis sonrasında açıklama yapan Kaytan, “Yaklaşık 4 aydır Büyükşehir Meclisimiz pandemi süreci dolayısıyla çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. Daha önce iki olağan üstü toplantımızı gerçekleştirmiştik. İlimiz için, belediyemiz için önem arz eden konularda ciddi kararlar aldık. Temmuz ayının ilk oturumunu Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında gerçekleştirmiştik. Bugün ikinci oturumumuzda 2020 Nisan ayında karar altına alınması gereken komisyonlarımızla ilgili ve yeni kurulan komisyonların üye seçimini gerçekleştirdik ve alınmış olan kararlarımızın öncelikle meclisimize, Şanlıurfa’mıza ve Ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:09
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:52
Yatsı
21:27

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Bal Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Merkez
Demetin Eczanesi
Merkez
Edanur Eczanesi
Merkez
Tutal Eczanesi
Merkez
Paydaş Eczanesi
Akcakale
Akıncı Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden iddialara cevap

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden iddialara cevap

Tarih Öğretmeninden 'zazaca Sözlük' Çalışması

Tarih Öğretmeninden 'zazaca Sözlük' Çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.