YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da mezarlıkta çanta içerisinde bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da mezarlıkta çanta içerisinde bebek cesedi bulundu

19.10.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da mezarlıkta çanta içerisinde bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da bir mezarlıkta çanta içerisinde erkek bebek cesedi bulundu.

Karaköprü ilçesindeki Mehmetçik Mahallesi Mezarlığı'nda bebek cesedi bulan vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa süre önce doğduğu tespit edilen erkek bebeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
PARTNER Gülden Arslan aşkını ilan etti: Her hissimi tazecik tuttun Gülden Arslan aşkını ilan etti: Her hissimi tazecik tuttun
Şanlıurfa'da kepçeyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandıŞanlıurfa'da kepçeyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 19 Ekim Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:29
Öğle
12:15
İkindi
15:21
Akşam
17:51
Yatsı
19:05

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Salı

Devteşti Eczanesi
Haliliye
Levent Eczanesi
Haliliye
Selim Eczanesi
Haliliye
Burak Eczanesi
Eyyubiye
Forum Eczanesi
Karakopru
Öz Akçakale Eczanesi
Akcakale
Savaş Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.