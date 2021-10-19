Şanlıurfa'da mezarlıkta çanta içerisinde bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da bir mezarlıkta çanta içerisinde erkek bebek cesedi bulundu.

Karaköprü ilçesindeki Mehmetçik Mahallesi Mezarlığı'nda bebek cesedi bulan vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa süre önce doğduğu tespit edilen erkek bebeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



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