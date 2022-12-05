YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı işçi öldü

Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı işçi öldü

05.12.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı işçi öldü

Mustafa Ç'nin (55) kullandığı 27 RR 023 plakalı minibüs, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Siverek Devlet Hastanesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yıldırım'a (22) çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Yıldırım'ın Siverek Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı işçi öldü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 12'si öğrenci, 13 yaralıŞanlıurfa'da zincirleme kaza: 12'si öğrenci, 13 yaralı
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldiManisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bayburt’ta gökyüzü gözlem etkinliğine yoğun ilgiBayburt’ta gökyüzü gözlem etkinliğine yoğun ilgi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Siverek ambulans jandarma

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:16
Öğle
12:20
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:35
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.