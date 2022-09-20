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Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

20.09.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'daki motosiklet hırsızlığı binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Merkez Haliliye ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki bir lokantada kasiyer olarak çalışan Doğan Arslan, binanın önüne park ettiği motosikletini bulamayınca polise başvurdu.

Binaya ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden motosikleti çalan 2 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerden birinin motosikletin direksiyon kilidini kırması, diğerinin ise gözcülük yapıp motosikletle binadan ayrılmaları yer aldı.

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Şanlıurfa güvenlik kamerası

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