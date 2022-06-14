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Şanlıurfa'da motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı

14.06.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İ.B'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Ayvanat Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan D.K'ye çarptı.

Kazada sürücü, motosiklette yolcu olarak bulunan M.M. ile yaya D.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası polis Şanlıurfa Siverek

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