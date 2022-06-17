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Şanlıurfa'da nehre düşen öğrenci kurtarıldı

17.06.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da nehre düşen öğrenci kurtarıldı

Şanlıurfa'da nehre düşen öğrenci kurtarıldı

Halfeti ilçesinde Fırat Nehri'ne düşen üniversite öğrencisi kurtarıldı.

Eski Halfeti Mahallesi'nde Fırat Nehri'nin kenarında arkadaşlarıyla gezen üniversitesi öğrencisi S.E. dengesini kaybederek suya düştü.

S.E'nin suda çırpındığını gören vatandaşlar, suya atlayarak S.E'yi kurtardı.

İlk müdahalesi yapılan öğrenci, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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