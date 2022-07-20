Şanlıurfa'da öldürülen gencin katil zanlısı Nevşehir'de yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 17 yaşındaki N.H'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Nevşehir'de gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Dikili Mahallesi'nde Suriye uyruklu N.H'nin (17) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı M.İ'nin (22) Nevşehir'de olduğunu belirledi.

Şüpheli, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Suriye uyruklu 17 yaşındaki N.H, dün Dikili Mahallesi Ziyaret Caddesi Yeşilova Camisi avlusunda bıçaklanmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



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