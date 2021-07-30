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Şanlıurfa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

30.07.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Abdulkadir Tugay'ın kullandığı 63 ACA 230 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 12. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra karşı yönden gelen İsmail Yıldırım idaresindeki 63 S U583 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Tugay ile aynı araçtaki Faik Durmaz yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tugay'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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trafik kazası Şanlıurfa

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