Şanlıurfa'da otomobil park halindeki araca çarptı: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Hikmet Kurtboğan (45) idaresindeki 23 HE 411 plakalı otomobil, Çaylarbaşı yolu Önder Mahallesi yakınlarında, içerisinde sürücü Mehmet Emin Demir'in (61) bulunduğu park halindeki 56 KC 118 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile Diyar (10), Medine (32), Yasin (6), Kerim (8), Osman (3) ve Meryem Kurtboğan (37) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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