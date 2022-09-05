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Şanlıurfa'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

05.09.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Mezra Mahallesi'nde kamp kuran kişilere ait araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Durdurulan araçta yapılan aramada çalıntı malzemeleri bulan ekipler, S.G. ve D.A'yı gözaltına aldı. Bu kişilerle iş birliği içinde olduğu belirtilen A.G. ve A.A. ilçe merkezinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.G, D.A. ve A.G. tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı malzemeler, ekiplerce sahiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

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