YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

15.07.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde Cihan B'nin (25) kullandığı 63 PV 009 plakalı otomobile, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilden ateş açıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Cihan B, çevredeki vatandaşlarca kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada olay anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Cihan B'nin kullandığı otomobilin önünün başka bir araç tarafından kesilmesi, silahla ateş edildikten sonra aracın olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutulduGaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15 Temmuz şehidinin yaralıları taşıdığı motosiklet Üsküdar Meydanı'nda sergileniyor15 Temmuz şehidinin yaralıları taşıdığı motosiklet Üsküdar Meydanı'nda sergileniyor
Antalya'da yol yapımı için dinamit patlatılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıAntalya'da yol yapımı için dinamit patlatılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek silahlı saldırı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:09
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:52
Yatsı
21:27
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.