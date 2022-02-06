Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Şanlıurfa Valiliği, otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5 Şubat 2022 tarihinde saat 21.00 sıralarında ilimiz Karaköprü ilçesinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki araca, başka bir araçtan silahla açılan ateş sonucu iki vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan ilk incelemede; bu olayın ilimiz Siverek ilçesinde 2017 yılında V.U. adlı bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği cinayet ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir. Meydana gelen olaya ilişkin adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, fail/faillerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma birimlerince bölgede çok yönlü çalışma başlatılmıştır."
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