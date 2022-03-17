Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, çalıştığı inşaatın önündeki bulvardan yolun karşısına geçmeye çalışan işçi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Haliliye ilçesindeki Necmettin Cevheri Bulvarı üzerindeki bir inşaatta çalışan Hamit Bingöl (42), yolun karşısına geçmek isterken İ.K. yönetimindeki 42 VR 386 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bingöl, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



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