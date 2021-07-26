Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi, hayatını kaybetti.

F.E'nin kullandığı 38 DG 754 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 19. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Yerbasan'a (52) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Yerbasan, hayatını kaybetti.



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