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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

26.07.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi, hayatını kaybetti.

F.E'nin kullandığı 38 DG 754 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 19. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Yerbasan'a (52) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Yerbasan, hayatını kaybetti.

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trafik kazası Şanlıurfa

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