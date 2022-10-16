Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaralı vaşak tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yol kenarında yaralı vaziyette bulunan vaşak tedavi altına alındı.

Suruç ilçesi kırsalı 11 Nisan Mahallesi yakınlarında vatandaşlar, yolda yaralı bir vaşak gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede otomobil çarptığını tespit ettikleri vaşağı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek tedavi altına aldı.



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