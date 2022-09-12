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Şanlıurfa'da otomobille çarptıkları kişiyi sopayla darbettiler

12.09.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilin çarptığı kişinin 3 şüpheli tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evinin bahçesinde otururken bir otomobilin çarptığı kişinin, otomobilden inen şüpheliler tarafından sopalarla darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlık kırsal Ekinyazı Mahallesi'nde, evinin önünde oturan M.D. ve oğlu M.D'nin bulunduğu noktaya otomobille gelen kimliği belirsiz ve maskeli kişiler, baba M.D'ye önce otomobille çarptı. Daha sonra araçtan inen maskeli 3 kişi, kaçmaya çalışan babayı yakalayarak sopalarla darbetti.

Şüpheliler, ardından geldikleri araca binip bölgeden uzaklaştı.

Darbedilen M.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin bahçede oturan kişilere çarpması, araçtan inen maskeli 3 şüphelinin M.D'yi sopalarla darbetmesi yer aldı.

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