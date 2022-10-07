Şanlıurfa'da otomobille kamyon çarpıştı, bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yılmaz Altındaş idaresindeki 63 AL 775 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde Ahmet E. yönetimindeki pamuk yüklü 63 AED 216 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Altındaş hayatını kaybetti, kamyon şoförü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



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