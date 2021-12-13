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Şanlıurfa'da oynadığı tabanca ateş alan çocuk ağır yaralandı

13.12.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da oynadığı tabanca ateş alan çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oynadığı tabanca ateş alan çocuk ağır yaralandı.

Kırsal Kuytuca Mahallesi'nde babasının ruhsatlı tabancasıyla oynayan Kübra Kaplan (13), tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, ameliyata alındı.

Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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patlama Şanlıurfa Siverek

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