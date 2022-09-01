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Şanlıurfa'da park halindeki otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

01.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da park halindeki otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde F.K'ya ait park halindeki otomobilin yanına gelen bir kişi, üzerine benzin döktüğü aracı kundakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ve polis ekipleri, önlem alarak yanan aracı söndürdü.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla M.A'yı gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir şüphelinin cebinden çıkardığı şişedeki benzini aracın üzerine dökerek kundaklaması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Otomobil kundaklama

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