Şanlıurfa'da pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pikabın çarptığı 6 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

F.G'nin kullandığı 63 NS 119 plakalı pikap, Akçakale-Ceylanpınar kara yolu Ekinyazı Mahallesi'nde Leyla Dağ'a (6) çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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