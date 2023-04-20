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Şanlıurfa'da polisin yaralandığı olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

20.04.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polis memurunun yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Demirci, Eşkin, Aşağıtınaz ve Ortaçökelge mahallelerinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelilerine ait olduğu tespit edilen aracı takibi aldı.

"Dur" ikazına uymayan araçtakilerin ateş açması sonucu jandarma ekiplerine destek veren polis memuru yaralandı.

Yaralanan polis, ilçedeki hastanede tedavi altına alındı.

Ekipler, şüpheliler M.E, F.E. ve E.Y'yi, Çiçekli ve Terzi mahallesindeki adreslerinde, olayda kullanılan silahla birlikte yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Polis memuru Viranşehir

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