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Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

26.07.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yabancı plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun 20'nci kilometresinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 62-LJ-HV Hollanda plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, araçta bulunan Davut Saddek'in hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saddek'in cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası araçtan çıkarılarak hastane morguna gönderildi.

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