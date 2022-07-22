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Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

22.07.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Eyyüp B'nin kullandığı 19 TL 141 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 36. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek

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