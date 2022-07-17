Şanlıurfa'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yaslıca Mahallesi Atatürk Barajı Göleti kenarında yakınlarıyla piknik yapan Murat Pelek (19), serinlemek için gölete girdi.

Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Pelek, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pelek, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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