YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

14.05.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık artırmayla sembolik olarak satışa sunulan arpanın kilogramı 9 lira 20 kuruştan alıcı buldu

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı.

Akçakale ilçesine bağlı kırsal Kalemli Mahallesi'nde çiftçi Ahmet Öz'ün hasadını yaptığı sezonun ilk arpası, Şanlıurfa Zahireciler Borsası'nda açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

Sembolik olarak düzenlenen açık artırmada, arpanın kilogramı 9 lira 20 kuruştan alıcı buldu.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla üretici Öz'e, Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞUTB) ve Zahireciler Odası tarafından altın hediye edildi.

Etkinliğe, ŞUTB Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, ŞUTB Başkanvekili Orhan Gülle, Zahireciler Odası Başkanı Feridun Turan, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa engelli basketbolunda play-off hedefliyorŞanlıurfa engelli basketbolunda play-off hedefliyor
Bilecik'te motosikletiyle dereye düşen kişi hayatını kaybettiBilecik'te motosikletiyle dereye düşen kişi hayatını kaybetti
Eski bakanlardan Oktay Vural'ın oğlunun nikahında siyasiler şahitlik yaptıEski bakanlardan Oktay Vural'ın oğlunun nikahında siyasiler şahitlik yaptı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:09
Öğle
12:26
İkindi
16:15
Akşam
19:34
Yatsı
21:03
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi? Bilim yanıt verdi

Eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi? Bilim yanıt verdi

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.