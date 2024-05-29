Dünya bu karşılaşmayı konuştu! İtalya Başbakanı Meloni, kendisine hakaret eden siyasetçiye aynı şekilde cevap verdi

Caivano'da yeni bir spor merkezinin açılış töreni sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni kendisine daha öncesinde hakaret eden Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca ile bir araya geldi. Geçtiğimiz Şubat ayında Roma'da Başbakan'a "gösteri yapmak yerine işe gitmesini" tavsiye ederek 'kahpe' ifadesini kullanan Luca'ya, Başbakan Meloni o sözleri hatırlatarak "İşte ben o kahpe Meloni. Nasılsınız?" cevabını verdi.

Kameraların kayıt ettiği anlarda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ifadeleri üzerine eden Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.







