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    4. Dünya bu karşılaşmayı konuştu! İtalya Başbakanı Meloni, kendisine hakaret eden siyasetçiye aynı şekilde cevap verdi

    Dünya bu karşılaşmayı konuştu! İtalya Başbakanı Meloni, kendisine hakaret eden siyasetçiye aynı şekilde cevap verdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.05.2024 09:30
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    İtalya Başbakanı Giorgia Meloni kendisine daha öncesinde hakaret eden Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca ile karşılaştı. Meloni'yi hedef alan sözlerinde Luca, 'kahpe' ifadesini kullanmıştı. Kameraların kaydettiği görüntülerde ikili tokalaşırken İtalya Başbakanı Meloni, "İşte ben o kahpe Meloni. Nasılsınız?" ifadesini kullandı.

    Caivano'da yeni bir spor merkezinin açılış töreni sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni kendisine daha öncesinde hakaret eden Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca ile bir araya geldi. Geçtiğimiz Şubat ayında Roma'da Başbakan'a "gösteri yapmak yerine işe gitmesini" tavsiye ederek 'kahpe' ifadesini kullanan Luca'ya, Başbakan Meloni o sözleri hatırlatarak "İşte ben o kahpe Meloni. Nasılsınız?" cevabını verdi.

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    Kameraların kayıt ettiği anlarda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ifadeleri üzerine eden Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

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