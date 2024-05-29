Interpol'ün aradığı 53 yaşındaki İngiliz öğretmen, Türkiye'de öğretmenlik yaparken bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle İngiltere'de tutuklandı

MYNET|DIŞ HABERLER İstanbul'daki bir anaokulunda 5 yaşındaki bir öğrenci ailesine öğretmeninin koluna ve kafasına vurduğunu, tuvalette vücudunun çeşitli yerlerine dokunduğunu söylemişti. 2019 yılında görev yaptığı sırada olaya ilişkin olarak aile öğretmenden şikayetçi oldu. Soruşturma süreci devam ederken serbest bırakılan öğretmen ülkesine geri dönmüştü. Interpol'ün hakkında kırmızı bülten çıkarttığı 53 yaşındaki Rebecca Richardson, Türk hükümetinin talebi üzerine geçici tutuklama emriyle İngiltere'de tutuklandı.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada Richardson'un avukatı Graeme Hall, mahkemeye öğretmenin hem Türkiye'de hem de Birleşik Krallık'tayken her aşamada Türk yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.

Avukat savunmasında, "Bayan Richardson ellili yaşlarında bir kadın, iddialardan önce yirmi yılı aşkın uzun bir öğretmenlik kariyeri vardı.İsmine karşı herhangi bir mahkûmiyet kararı yok, herhangi bir iddia söz konusu değil. Bu iddialar şok edici olduğu kadar tamamen asılsızdır. İddiaları ortaya atan çocuğun annesi, Bayan Richardson'ın okuldaki diğer öğrencileri taciz ettiği gibi geniş kapsamlı iddialarda bulundu. Diğer öğrencilerden hiçbiri sorgulandığında bu iddiaları desteklemedi" dedi.