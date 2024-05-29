Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Interpol'ün aradığı 53 yaşındaki İngiliz öğretmen, Türkiye'de öğretmenlik yaparken bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle İngiltere'de tutuklandı

    Interpol'ün aradığı 53 yaşındaki İngiliz öğretmen, Türkiye'de öğretmenlik yaparken bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle İngiltere'de tutuklandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.05.2024 09:01
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İstanbul'daki bir anaokulunda 5 yaşındaki öğrencisine şiddet uyguladığı ve cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle ifadeye çağırılan İngiliz öğretmen Rebecca Kate Richardson ülkesine geri dönmüştü. Kırmızı bültenle aranan öğretmen İngiltere'de tutuklanırken hakkındaki suçlamaları reddederek Türkiye'nin iade talebine karşı çıktığını söyledi.

    MYNET|DIŞ HABERLER İstanbul'daki bir anaokulunda 5 yaşındaki bir öğrenci ailesine öğretmeninin koluna ve kafasına vurduğunu, tuvalette vücudunun çeşitli yerlerine dokunduğunu söylemişti. 2019 yılında görev yaptığı sırada olaya ilişkin olarak aile öğretmenden şikayetçi oldu. Soruşturma süreci devam ederken serbest bırakılan öğretmen ülkesine geri dönmüştü. Interpol'ün hakkında kırmızı bülten çıkarttığı 53 yaşındaki Rebecca Richardson, Türk hükümetinin talebi üzerine geçici tutuklama emriyle İngiltere'de tutuklandı.

    1

    Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada Richardson'un avukatı Graeme Hall, mahkemeye öğretmenin hem Türkiye'de hem de Birleşik Krallık'tayken her aşamada Türk yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.

    2

    Avukat savunmasında, "Bayan Richardson ellili yaşlarında bir kadın, iddialardan önce yirmi yılı aşkın uzun bir öğretmenlik kariyeri vardı.İsmine karşı herhangi bir mahkûmiyet kararı yok, herhangi bir iddia söz konusu değil. Bu iddialar şok edici olduğu kadar tamamen asılsızdır. İddiaları ortaya atan çocuğun annesi, Bayan Richardson'ın okuldaki diğer öğrencileri taciz ettiği gibi geniş kapsamlı iddialarda bulundu. Diğer öğrencilerden hiçbiri sorgulandığında bu iddiaları desteklemedi" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    15 yaşındaki kızına ahlaksız teklifte bulunan adamı tek yumrukla öldürdü

    15 yaşındaki kızına ahlaksız teklifte bulunan adamı tek yumrukla öldürdü

     Hesabı ödemeyi reddedince ortalık bir anda karıştı! 1 kişi ağır yaralandı

    Hesabı ödemeyi reddedince ortalık bir anda karıştı! 1 kişi ağır yaralandı

     Restoran sahibi tuvaleti kullanmalarına izin verince ortalığı birbirine kattılar

    Restoran sahibi tuvaleti kullanmalarına izin verince ortalığı birbirine kattılar

     Tek bir sahnede aldığı ücret şaşkına çevirdi

    Tek bir sahnede aldığı ücret şaşkına çevirdi

     Yolculara aldırmadı! Metroda şov yaptı

    Yolculara aldırmadı! Metroda şov yaptı

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Dünya bu karşılaşmayı konuştu! Hakaret etmişti cevabı aynı şekilde olduDünya bu karşılaşmayı konuştu! Hakaret etmişti cevabı aynı şekilde oldu
    Restoran sahibi tuvaleti kullanmalarına izin verince ortalığı birbirine kattılarRestoran sahibi tuvaleti kullanmalarına izin verince ortalığı birbirine kattılar
    13 yaşındaki Türk kızından olay performans13 yaşındaki Türk kızından olay performans
    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere cinsel saldırı
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bayiden sıfır aldığı otomobil pert çıktı!

    Bayiden sıfır aldığı otomobil pert çıktı!

    Ankara kulislerinin konuştuğu sürpriz adım! ‘Gölge kabine’ hamlesi

    Ankara kulislerinin konuştuğu sürpriz adım! ‘Gölge kabine’ hamlesi

    Türkiye'de öğretmendi! Cinsel istismar gerekçesiyle tutuklandı

    Türkiye'de öğretmendi! Cinsel istismar gerekçesiyle tutuklandı

    Restoran sahibi tuvaleti kullanmalarına izin verince ortalığı birbirine kattılar

    Restoran sahibi tuvaleti kullanmalarına izin verince ortalığı birbirine kattılar

    13 yaşındaki Türk kızından olay performans

    13 yaşındaki Türk kızından olay performans

    Günlük 30 ped harcıyordu! "Meğerse iki rahmim varmış"

    Günlük 30 ped harcıyordu! "Meğerse iki rahmim varmış"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

    Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

    Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.