Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar mesire alanları, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Bazı çocuklar ise kentteki su birikintileri ile Hasan Paşa Cami Havlusu'ndaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştı.

Uzmanlar sıcak çarpması uyarısı yaparak, güneş altında fazla durulmaması ve mümkün olduğunca serin saatlerde dışarı çıkılması önerisinde bulundu.



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