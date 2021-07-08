YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da silahla bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da silahla bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

08.07.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahla bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Merkez Karaköprü ilçesinde emlakçılık yapan İbrahim Aslan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olayı M.T'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlının saklandığı adresi belirleyen ekipler, operasyonla M.T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Şanlıurfa'da bir minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildiŞanlıurfa'da bir minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:06
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:30

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Akelçi Eczanesi
Haliliye
Dicle Eczanesi
Haliliye
Topçu Meydanı Eczanesi
Haliliye
Çeçan Eczanesi
Eyyubiye
Necip Eczanesi
Karakopru
Sabuncu Eczanesi
Akcakale
Nehir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.