Şanlıurfa'da silahla bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Merkez Karaköprü ilçesinde emlakçılık yapan İbrahim Aslan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olayı M.T'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlının saklandığı adresi belirleyen ekipler, operasyonla M.T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.



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