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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

23.07.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Yenişehir Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada ağır yaralanan R.E, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili A.U. gözaltına alındı.

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