Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kırsal Karakuzu Mahallesi'nde akraba iki grup arasında başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.K. ve A.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.



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