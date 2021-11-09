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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

09.11.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kırsal Karakuzu Mahallesi'nde akraba iki grup arasında başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.K. ve A.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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