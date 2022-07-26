Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesinin Konuklu Mahallesi'nde R.D. ile akrabası S.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla vurulan S.G yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.G, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri şüpheli R.D'yi gözaltına aldı.



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