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Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü

26.07.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesinin Konuklu Mahallesi'nde R.D. ile akrabası S.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla vurulan S.G yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.G, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri şüpheli R.D'yi gözaltına aldı.

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