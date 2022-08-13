Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Haliliye ilçesinin Eğerkıran Mahallesi'nde aralarında husumet bulun 2 aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla vurulan Mehmet A. yaşamını yitirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Mehmet A'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz