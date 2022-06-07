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Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

07.06.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Gülabibey Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Olayda Selçuk A. (25) aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga sırasında bazı mermiler, otomobile ve iş yerinin camına isabet etti.

Polis olay yerinde çok sayıda kovan tespit etti.

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